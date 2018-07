Forventer mye trafikk og kø mot Sørlandet i dag Fare for kø: Slik så det ut på E18 mot Sørlandet torsdag ettermiddag. Fredag er det ventet langt mer trafikk. (Foto: Tom Bucher Hansen) Omkjøring: (Foto: Kart Statens vegvesen) Statens vegvesen forventer mye trafikk og køer på E18 gjennom Telemark fredag ettermiddag. 20.07.2018 kl 10:41

Jørund Flaa

- På E18 fra Porsgrunn til Kragerø forventes det mye trafikk i dag og fare for kø fra klokken 12 - 18, opplyser Vegtrafikksentrlaen på Twitter fredag i 10-tiden.

Det har vært delvis store trafikale utfordringer på den samme strekningen gjennom sommeren. Både Agderposten og Varden har flere ganger omtalt lange køer og opp mot én times forsinkelse på strekningen.

Statens vegvesen opplyser at det er to omkjøringer som kan benyttes, dersom feriekøen blir for lang:

- To omkjøringer kan benyttes fra Island til Gjerdemyra via Siljan og Straume. Eller Skjelsvik til Gjerdemyra via Straume, opplyser Statens vegvesen.

Se kart over omkjøringsveiene øverst i saken.