Fortsetter slukking av skogbrann gjennom natta annonse Store styrker ble satt inn i slukkingen av skogbrannen på Hellestveit i Bamble. 10.04.2017 kl 16:08 (Oppdatert 10.04.2017 kl 20:37)

Lena Beathe Arneberg (Varden)

Klokken 20.10 melder brannsjef Morten Meen Gallefos at slukningsarbeidet fortsetter utover natta. Det er ikke fare for bebyggelse.

– Vi har fått litt mer kontroll på brannen nå. Vi trapper imidlertid ned mot kvelden og kommer til å trappe opp igjen i morgen tidlig. Det er ikke forsvarlig å drive slukking i dette terrenget midt på natta, sier han.

Brann på Herre

– Det er fem - ti mål som brenner. Det sprer seg raskt, og vi har fortsatt ikke kontroll på stedet, sa operasjonsleder Lene Nordbø i Sør-Øst politidistrikt klokken 17.40.

Brannen er på Herre, i skogområdet ved Kongens dam ved Hellestveit.

Skogbrannhelikopter ble satt inn tidlig i aksjonen.

– Det jobbes nå på spreng både på land og i lufta, sier Nordbø.

Mannskaper på 50 har jobbet på stedet. Klokken 18 melder politiet at slukningsarbeidet trappes nå opp med mannskaper fra Sivilforsvaret. Det er også tilkalt en egen skogbranntropp.

– Brannen sprer seg i retning Svarttjenn til Gunnars. Det blåser fra nordvest, det er tørt og mye lier og kratt. Brannvesenet jobber med å lage avgrensningslinjer for at brannen ikke skal spre seg, fortsetter Nordbø.

Vardens journalist på stedet forteller at det også er tatt i bruk drone på stedet. Mannskaper beveger seg i nærområdet i båt for å få oversikt over situasjonen.

– Har holdt på noen timer

Brannvakt Morten Meen Gallefoss i Bamble brannvesen forteller at mannskaper på 20-30 jobbet på stedet, før det ble besluttet å trappe opp med folk.

– Brannen har tatt av fra noen hundre kvadratmeter til flere mål. Det er veldig kupert terreng og vanskelig å komme fram, sier han.

Meldinga om brannen kom klokken 13.45.

– Vi har allerede holdt på noen timer her nå. Det kommer noen vindkast, og vi gjør undersøkelser i forhold til bebyggelse og høyspent, sier Meen Gallefoss.

20-30 mannskaper

Helikopteret satt i beredskap i dag

Skogbrannhelikopteret ble satt i beredskap på Sandefjord lufthavn Torp allerede i dag, fem dager før den ordinære beredskapsperioden opprinnelig skal starte, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det tok med andre ord ikke lang tid før det ble sendt opp i lufta til Telemark.

– Helikopteret er stasjonert på Sandefjord lufthavn Torp og befinner seg i nærhet både til Sør- og Vestlandet, samtidig som det også dekker godt opp mot de skogtunge delene av Østlandet.

Helikopteret er en tungløftmaskin av typen Bell 214 som kan løfte 3.000 liter vann.

Beredskapsperioden er normalt fra 15. april til 15. august.