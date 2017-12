Forsvinningsmysteriet topper listen over mest sette videoer i 2017 MEST SETT: Dette er de mest sette videoene på agderposten.no i 2017. (Foto: Agderposten/Privat) annonse Det 36 år gamle forsvinningsmysteriet fra Risør rører fortsatt Agderpostens lesere. Videoen som oppsummerer foreldrenes fortvilte kamp var den mest sette på agderposten.no i 2017. 28.12.2017 kl 12:27 (Oppdatert 12:28)

Marianne Rugaas Knudsen forsvant fra Risør 28. august 1981. I 36 lange år har foreldrene Torunn Rugaas (60) og Morten Ziender (63) levd med marerittet. Etter at en privatetterforsker har gått gjennom alle politidokumentene i saken, øyner de imidlertid et nytt håp, men 2017 ebber ut uten at politi og påtalemyndighet har vist vilje til å se på saken med nye øyne.

I videoen, som ble publisert på agderposten.no 12. mai i år, forteller Mariannes foreldre om hvordan tilværelsen veksler mellom fortivilelse og håp.

Videoen er sett over 17.600 ganger, og er dermed den klart mest sette i 2017.

Her kan du lese hele artikkelen.

Her er resten av topp 10-lista over de mest sette videoene på agderposten.no i 2017*:

2. Livsfarlig forbikjøring med motorsykkel

Sett 10.558 ganger

Videoer av farlige situasjoner i trafikken blir det stadig flere av. Agderposten viste i august 2017 en video fra Breviksveien, en del av omkjøringsveien på E18 i Telemark, hvor vi ser en motorsyklist foreta en forbikjøringsmanøver i feil kjørebane.

Les mer om saken her

3. Hjemmelaget bombe eksploderte i ansiktet på 15-åring

Sett 7.639 ganger.

Fyrverkeriet på Rykene nyttårsnatten i fjor endte voldsomt for Daniel Sandberget Helleland (15). Bare ren flaks gjorde at han ikke får varige mén etter den voldsomme eksplosjonen. Mange så videoen og har forhåpentligvis tatt lærdom av den.

Les mer om den dramatiske episoden her.

4. Aha-stjernens sommerparadis

Sett 6.448 ganger.

Morten Harket kjøpte i september i år en idyllisk eiendom med 50 meter strandlinje på Ågerøya utenfor Lillesand. Mange var interessert i å se videoen fra A-ha-stjernens nye ferieparadis - les mer om saken her.

5. Slåsskamp i sentrum

Sett 5.882 ganger.

Forholdene i Arendal sentrum har vært i fokus i 2017. I slutten av april fanget et vitne opp en slåsskamp på åpen gate på Sam Eydes plass.

6. Oversvømmelse på E18

Sett 5.440 ganger.

Flommene i høst fikk uvanlig store konsekvenser i Aust-Agder. I slutten av oktober ble blant annet E18 stengt mellom Arendal og Kragerø. På denne videoen viser Agderpostens syklende reporter at flere likevel våret seg ut på vannveien.

Les mer her: Dette er ikke en vei, det er et hav.

7. Laget karusell på isen

Sett 5.141 ganger.

Fjorårets vinter og islagte vann i innlandet stimulerte kreativiteten i Gjerstad. Der gikk likegodt Thoralf Sletten og hans mannskap løs på isen med en motorsag, og til mange barns store glede laget de, også ved hjelp av en påhengsmotor en karusell.

Les mer: Motorsag og påhengsmotor var alt som skulle til - se hva de gjorde med isen

8. Skarpskytter måtte punktere dekk

Sett 5.085 ganger.

En skarpskytter fra politiet måtte skyte hull i et dekk på en hjullaster da det var fare for at dekket kunne eksplodere.

Les mer her

9. Norges mest flomsikre campingvogn

Sett 3.749 ganger.

Musiker og hestetrener Hawk Christensen var ekstremt godt forberedt på ekstremvær. Hans installasjon på Bjønndalen Camping i Øvrebø ble i Agderposten omtalt som «Norges mest flomsikre campingvogn».

Les mer: Er dette Norges mest flomsikrede campingvogn?

10. Håndmater haukugle med mus

Øystein Voreland på Vegårshei trenger ikke katt. Han har en gårdsugle til å holde jordet rent for mus. En ugle han også kan håndmate.

Sett 3.678 ganger.

Les mer: Når Øystein holder ut en godbit kommer ugla flyvende

* Videoer fra ulykker er utelatt fra lista.