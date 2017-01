Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Forskere: 2016 varmeste år registrert på kloden UTTØRKET: 2016 er det varmeste året som er registrert, ifølge forskere. Bildet viser et uttørket elveleie ved Campus del Rio i Murcia i Spania. (Foto: NTB scanpix) Fjoråret var det varmeste året som noensinne har blitt registrert på jorden, opplyser amerikanske forskere. 18.01.2017 kl 22:23

NTB Ved å se på de globale gjennomsnittstemperaturene på land og i havet for hele året, registrerte man i 2016 de høyeste temperaturene siden målingene ble startet i 1880. Det opplyser det amerikanske direktoratet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) onsdag. I en separat analyse fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA kommer det også fram at fjoråret var det varmeste registrert så langt. Havisen smelter Nasjonale temperaturrekorder ble satt i deler av India, Kuwait og Iran. Samtidig smeltet havisen i Arktis raskere enn noen gang tidligere, ifølge rapporten fra NOAA. Arendal: Sjekk værkontrastene: – Nyt det så lenge det varer Den globale gjennomsnittstemperaturen i fjor var 0,94 grader celsius varmere enn gjennomsnittet i det 20. århundre og 0,07 grader varmere enn i 2015, året da det sist ble satt varmerekord. I 2016 hadde årets åtte første måneder rekordhøye temperaturer sammenlignet med samme periode i tidligere år. Hovedårsaken er ifølge NOAA bruken av fossile brensler, mens værfenomenet El Nino også bidrar til økte temperaturer. FN bekrefter FN bekrefter funnene til de amerikanske forskerne. – 2016 var et ekstremår for det globale klimaet, og står fram som det varmeste årets så langt registrert, sier Petteri Taalas, generalsekretær i FN-organet World Meteorological Organization (WMO). (©NTB)