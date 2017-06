Forsikringsselskap: Slik forbereder du deg på plaskregnet VÅTT: Her fra en tidligere regnvåt dag i Arendal. (Foto: Tarald Reinholt Aas) Slik unngår eller begrenser du skader Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har fritt leide.

Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannføring.

Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.

Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.

Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene. Kilde: Forsikringsselskapet If annonse Snart kan det bli veldig vått. Forsikringsselskap gir råd til å unngå eller begrense skadene. 06.06.2017 kl 13:20

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Agderposten omtalte tidligere i uka hvordan det onsdag og frem til torsdag er ventet lokalt store nedbørmengder i Aust-Agder.

Nedbøren gir fare for overvann – overvann som kan trenge inn i kjellere og skape problemer på veier og parkeringsplasser, påpeker forsikringsselskapet If.

Som gir følgende råd:

– Hvis du tror at din bedrift eller ditt hjem kan være utsatt, flytt gjenstander og møbler oppover i etasjene allerede nå. Pass også på at biler og campingvogner står på et sted hvor de er trygge for overvann og eventuell flom i småbekker og -vassdrag. Se også til fritidsbåten hvis det begynner å regne kraftig, sier informasjonsdirektør Jon Berge i en pressemelding.

– Hold avløp og rister åpne og sørg for at vannet har fritt leide. Ikke nøl med å kontakte brannvesen eller teknisk etat i kommunen dersom du trenger krisehjelp med vannet, fortsetter Berge.

Forsikringsselskapet utelukker ikke at det ventede regnværet kan gi millionskader og berøre mange.

Ifølge meteorologene melder er det deler av Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold som kan bli hardest rammet.

– I noen områder kan det komme 40–60 millimeter regn i løpet av 24 timer. Dersom vi summerer nedbørsmengden på de våteste stedene fra natt til onsdag til natt til torsdag så kan det kommer 60–80 millimeter, sa statsmeteorolog Mariann Foss i Meteorologisk institutt til Agderposten mandag.

De største nedbørsmengdene for Aust-Agders del er ventet i innlandet.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no