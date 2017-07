Forlater Start – blir Arendal-trenerens høyre hånd FRA START TIL ARENDAL: Spillerutvikler og trener Øyvind Dalseth i Start er klar for Arendal Fotball. (Foto: IK Start) annonse Øyvind Dalseth går fra å være assistenttrener i Start til å bli Arendal-trenerens høyre hånd. 03.07.2017 kl 15:37

Når Arendal møter Sandnes Ulf tirsdag, er det med ny assistenttrener:

I dag ble det klart at assistenttrener Øyvind Dalseth i Start går til tilsvarende jobb i Arendal Fotball.

Han gjenforenes dermed med Arendal-trener Mattias Andersson, som også har Start-fortid.

– Jeg har hatt et luksusproblem når jeg har valgt, og vil takke for årene i en fantastisk klubb med fantastiske mennesker, sier han til IK Starts hjemmesider.

Administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal i Start takker ham av:

– Øyvind har vært en meget god ambassadør for klubben. Han har utviklet seg stort i Start, og det er også grunnen til at han er aktuell for andre klubber.

Start-trener Steinar Pedersen, som har jobbet tett med Dalseth i halvannet år, sier assistenttreneren vil bli savnet i klubben.

– Jeg har bare positive ting å si om Øyvind, og det er synd for Start som klubb å miste en hardtarbeidende og dyktig person. Øyvind ønsket nye utfordringer og vi ønsker han masse lykke til i ny jobb, sier Pedersen, sitert av ikstart.no.

