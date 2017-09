Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Fører promilletatt i båt

Lørdag kveld ble en båtfører tatt hånd om av havnepolitiet i Lillesand.

02.09.2017 kl 23:02 (Oppdatert 02.09.2017 kl 23:17)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Det var ved 20-tiden lørdag politiet fikk tips om føreren. – Beruset båtfører måtte tas hånd om av politiet. Personen anmeldes, meldte politiet klokken 20.12. Måtte sjekke fest To timer senere – ved 22-tiden lørdag – valgte politiet i Arendal å sjekke ut tips om mindreårige på fest på Saltrød i Arendal. – Skal være mange ungdom samlet der, meldte lovens lange arm. En time senere kunne politiet rapportere om at festen var over. Ville ikke høre Fra Brokelandsheia i Gjerstad kom det klokken 22.50 inn melding om en mann som ikke ville høre og etterkomme politiets pålegg. – Han ble kjørt i arresten og anmeldes, skriver politiet på Twitter.

