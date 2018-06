Forbyr nikab og burka på norske skoler: - Vil ha totalforbud Fornøyd: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) sier det er gledelig at Stortinget tirsdag vedtok forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i alle undervisningssituasjoner. (Foto: NTB scanpix/Agderposten) annonse – Om noen år tror vi at norske politikere er klare for å vedta et totalforbud for nikab i offentlige rom, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp). 06.06.2018 kl 10:23 (Oppdatert 10:26)



Tirsdag ettermiddag vedtok Stortinget forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet på alle undervisningssituasjoner.

– Dette er veldig gledelig! Da Fremskrittspartiet i 2003 foreslo et totalforbud mot nikab og burka, ble vi latterliggjort. Nå ser vi at vi har klart å dra det politiske miljøet i vår retning, sa stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til Bergens Tidende etter vedtaket.

– Forbudet er et tydelig signal om at i Norge forventer vi å kunne se hverandre i ansiktet. Vi kommer til å jobbe videre for et totalforbud, og tror flere partier om noen år er klare for dette, sier hun til avisen.

I et leserinnlegg i Agderposten onsdag utdyper Bruun-Gundersen ønsket om et totalforbud.

Her er hele leserinnlegget:

«Fremskrittspartiet ønsker et totalforbud mot burka og nikab i det offentlige rom. Burka og nikab er kvinneundertryggende plagg, som hindrer god integrering og gjør det vanskelig å identifisere hverandre. Det bryter med grunnleggende norske verdier og derfor har FrP fremmet forslag om et totalforbud ved flere anledninger, men aldri tidligere fått støtte fra noen andre politiske partier.

Denne uka har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for å innføre et forbud mot burka og nikab i undervisningssituasjoner. Fremskrittspartiet har med det trukket det politiske landskapet langt i vår retning. Forbudet vil gjelde for elever, studenter og lærere i barnehager, skoler, i høyere utdanning, for lærlinger og i introduksjonsprogram for innvandrere i kommunene. Brudd på forbudet kan føre til utvisning eller oppsigelse.

Norge blir med det første land i norden som innfører et forbud mot burka og nikab.

Dette er et tydelig signal til alle dem som bor i Norge eller ønsker å flytte hit –det norske samfunnet er et moderne og åpent samfunn hvor vi vil se ansiktene til hverandre.»

Åshild Bruun-Gundersen,

Stortingsrepresentant Frp, Utdannings- og forskningskomiteen