Folkehelsa er ekstremt bekymret over nytt dødsdop Dødsdop: Antallet overdosedødsfall er på vei ned, men nå frykter norske myndigheter at utviklingen kan snu hvis det svært farlige stoffet furanyl fentanyl får fotfeste. (Foto: NTB scanpix) Politiet i Stavanger mener å ha registrert det første dødsfallet forårsaket av det svært farlige stoffet furanyl fentanyl. Nå blir det slått alarm fra flere hold. 28.01.2017 kl 15:36

– Vi er ekstremt bekymret, fordi furanyl fentanyl er et ekstremt potent narkosemiddel, som antakeligvis er opp mot 20 til 50 ganger sterkere enn heroin, sier overlege Merete Vevelstad ved Folkehelseinstituttet til VG. En 33 år gammel kvinne ble i fjor høst funnet død hjemme hos seg selv i Stavanger. Nå er det avdekket at kvinnen trolig døde av en overdose av det svært dødelige stoffet. – Kvinnen hadde kjøpte det hun trodde var det beroligende middelet Xanax på gaten, men obduksjonsrapporten viser at hun hadde furanyl fentanyl i blodet, i tillegg til alkohol, sier politiførstebetjent Hans Christian Hetland i Sør-Vest politidistrikt. Også Kripos frykter at stoffet skal etableres på narkotikamarkedet i Norge, og føre til en betydelig økning i overdosedødsfallene. Så langt er det blant annet rapportert om 220 overdosedødsfall i USA og ni i Sverige på grunn av det heroinlignende stoffet. (©NTB)