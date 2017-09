Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Fly fikk problemer med motor på Kristiansand lufthavn Kristiansand lufthavn, Kjevik Arkivfoto: Kristiansand lufthavn, Kjevik Arkivfoto (Foto: ) annonse Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder at et småfly ble tvunget til å lande på Kristiansand lufthavn, Kjevik, etter at det fikk problemer med en motor. 24.09.2017 kl 15:31 (Oppdatert 15:33)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om hendelsen søndag ettermiddag klokken 14.32. - Politiet er på stedet etter melding om at et småfly mulig hadde problemer med en motor, opplyser politiet. Det var tre personer om bord. Klokken 15.17 melder politiet at flyet har landet. - Ingen er skadet. Vi undersøker forholdet videre, melder politiet.

annonse