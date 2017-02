Fløyet til Oslo etter voldsepisode i Kristiansand VOLDSEPISODE: Politiet sikrer spor på stedet der voldsepisoden skjedde. (Foto: NTB scanpix) annonse Kvinnen som ble angrepet av en mann i parkeringshuset på Kilden i Kristiansand er kritisk skadet. 07.02.2017 kl 11:39

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Det opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding tirsdag formiddag.

– Kvinnen ble i går fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus der hun senere ble operert. Tilstanden betegnes i formiddag som kritisk, sier leder voldsavsnittet Kristiansand politistasjon, politiførstebetjent Kenneth Rafaelsen, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Voldsepisode i p-hus: Mann siktet for drapsforsøk

Angrepet av mannen

Like etter klokken 16.00 mandag ettermiddag fikk politiet melding om at en kvinne ble utsatt for vold i parkeringshuset ved Kilden teater- og konserthus i Kristiansand.

Politiet var raskt på åstedet og fant da kvinnen hardt skadet etter den grove volden. Etter det Agderposten forstår skal kvinnen ha blitt angrepet av ektemannen med et brekkjern.

– Mannen, som er siktet for drapsforsøk, vil bli avhørt i kveld, og blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen, onsdag 8. februar. Han vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker, opplyser politiadvokat Anne Grethe Isachsen i Agder politidistrikt.

Russiske statsborgere

Politiet opplyser at det har vært vitner til selve voldshandlingen. Politiet avhørte flere vitner i går og vil fortsette med vitneavhør i dag, heter det i pressemeldingen.

Agder politidistrikt bekrefter også nå at det er en relasjon mellom fornærmede kvinne og siktede gjerningsperson. Begge er russiske statsborgere.

– Politiet varslet i går kveld rutinemessig den russiske ambassade og opplyste om både siktede og fornærmede, sier Rafaelsen.

Avhøres i dag

Kvinnens barn er tatt hånd om barnevernet og politiet jobber nå med å få kontakt med pårørende i Russland.

– Det er for tidlig for politiet å si noe om bakgrunn og motiv for handlingen, da siktede ennå ikke er avhørt, sier Rafaelsen.

Både siktede og fornærmede er i begynnelsen av 40-årene.