Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Flere konkurser i 2016 – bedring mot slutten av året Konkurser: Sju av ti konkurser i fjor, i alt 3.308, var konkurser i bedrifter. De fleste av disse var innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. (Foto: NTB scanpix) annonse Det ble åpnet 4.544 konkurser her i landet i 2016, en oppgang på 1,8 prosent fra året før. Men i fjerde kvartal falt antallet konkurser med 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. 23.01.2017 kl 20:07

Den største økningen i konkurstallene i fjor hadde Hordaland, Aust-Agder og Rogaland. Her ble det registrert henholdsvis 28, 22 og 19 prosent flere konkurser enn året før, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram mandag. LES OGSÅ: Disse selskapene gikk konkurs i Aust-Agder i 2016 Sju av ti konkurser, i alt 3.308, var konkurser i bedrifter. De fleste av disse var innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, med 25 prosent hver. Resten av konkursene var enkeltpersonforetak og personlige konkurser. (©NTB) annonse