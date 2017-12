Flere i jobb: Laveste ledighet på tre år LAVEST SIDEN 2014: Direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes, gleder seg over at Aust-Agder nå har den laveste ledigheten siden september 2014. (Foto: Pressefoto) annonse Aust-Agder har ved utgangen av november den laveste arbeidsledigheten siden 2014. 01.12.2017 kl 13:22

Ledigheten i Aust-Agder er på 3,0 prosent og utgjør 1.690 personer, opplyser NAV Aust-Agder i en pressemelding.

Ledighetstallet er 29 færre enn i forrige måned, og 311 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med november 2016.

I november er bruttoledigheten på 3,7 prosent som er nedgang med 0,1 prosentpoeng siden oktober. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder med 4,1 prosent.

- Bedringen i arbeidsmarkedet påvirker også NAVs mulighet til å formidle flere til arbeid. Nå opplever vi at flere bransjer har utfordringer med å finne arbeidskraft. Da er vi glade for at de henvender seg til oss, og at vi kan hjelpe dem å finne kvalifisert arbeidskraft, sier direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes.

Flest ledige i Arendal

Arendal har ifølge pressemeldingen høyest ledighet med 3,6 prosent. Deretter følger Tvedestrand med 3,3 prosent og Grimstad med 3,1 prosent.

Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,9 prosent. Deretter følger Bygland og Iveland begge med 1,5 prosent.

Blant de helt ledige i Aust-Agder er 1.052 menn og 638 kvinner. Av de ledige er 469 personer under 30 år. Dette er en nedgang på 69 personer sammenlignet med november 2016.

95 permitterte

Av de ledige er 95 permitterte og 489 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 820 delvis ledige i Aust-Agder.

Hun viser til at desember og jul også er en god sesong for ekstrajobber i flere bransjer.

Ledige stillinger

I november var det registrert 515 ledige stillinger i Aust-Agder på nav.no. I november 2016 var det registrert 457 ledige stillinger.

Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (118) og butikk- og salgsarbeid (92) samt reiseliv og transport (48).

I Aust-Agder er ledigheten lavest blant ledere (18) og akademiske yrker (18), etterfulgt av undervisning (34). Næringene med flest ledige er industriarbeid (319), bygg og anlegg (185) og butikk- og salgsarbeid (178).

Nedgang på landsbasis

I november ble det registrert 64.216 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang med 13.941 sammenlignet med november i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme måned i 2016.