Flere branntilløp, festbråk og vold – slik startet 2017
Politiet hadde ikke hadde anledning til å rekke over alle hendelsene under natta inn i det nye året. Les loggen her.
01.01.2017 kl 08:37

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51
Klokken 23.43, Lillesand: Melding om fyrverkeri ved Fagertun skole. Politiet hadde ikke kapasitet til å se på forholdet.
Klokken 23.42, Grimstad: En mann ble innbrakt til politiet og anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann, nærmere bestemt for å skjelle ut politie
Klokken 23.46. Grimstad: Det kom melding om fyrverkeri i tunnelen ved Oddensenteret. Oppskyterne var borte da politiet ankom.
Flere branntilløp
Klokken 23.59, Risør: Det kom melding om et lite branntilløp på en benk. – Brannvesenet tar hånd om saken. Politiet hadde ikke kapasitet, meldte operasjonsleder.
0000: Da ønsker Agder Politidistrikt alle følgere et riktig godt nytt år. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 31. desember 2016
Klokken 0.14, Arendal: Melding om brann i et tre. Brannvesenet tok saken.
Klokken 0.34, Arendal: Det kom melding om branntilløp i noe kratt på His. Brannvesenet tok saken, opplyser operasjonsleder i politiet.
Klokken 0.35, Grimstad: Og på Fevik, der det kom melding om gressbrann. En nabo skal ha slått ned flammene, før brannvesenet overtok.
Klokken 0.37, Arendal. Neste melding om branntilløp var i en container. Brannvesenet tok saken.
Tatt for vold
Klokken 0.42, Grimstad: En mann ble pågrepet for å ha utført vold mot ektefellen. Politiet har opprettet sak på forholdet.
Klokken 0.51, Arendal: Politiet fikk melding om en beruset mann «som vaset i veibanen». Politiet hadde ikke kapasitet til å rykke ut.
Klokken 0.52, Iveland: Mann anmeldt for kjøring med bil i påvirket tilstand.
Klokken 0.59, Arendal: Helte krutt i boks og tente på: Stygt skadet i ansiktet
Klokken 1.05, Bykle: En mann skal ha blitt slått på Hovden og fått skade i en finger. Han ble tatt hånd om av ambulansen. Politiet avventer anmeldelse.
Klokken 1.23, Arendal: En beruset ligger ved en bensinstasjon på Stoa og ble kjørt hjem av venner.
Brann i søppeldunk
Klokken 1.53, Birkenes: Det kom melding om brann i en søppeldunk ved Birkeneshallen. Brannvesentet slukket brannen.
Klokken 1.53, Bykle: En mann ble bortvist fra Hovden fra sentrum for resten av natta etter å ha oppført seg ufint ved et utested.
Klokken 2.02, Arendal: En overstadig beruset mann innbringes til arresten.
Klokken 2.04, Arendal: En mann gikk i veibanen på E18 ved Stoa. Politiet plukket ham opp og kjørte ham hjem.
Klokken 2.09, Arendal: Melding om amper stemning ved et utested på Langbryggen. Forholdet roet seg ned.
Fikk kutt i nabokrangel
Klokken 2.43, Grimstad: To naboer kranglet, og den ene slo til den andre. Én ble påført kutt, melder politiet, som oppretter sak på forholdet.
Klokken 2.50, Arendal: En person ble bortvist fra sentrum for resten av natta.
Klokken 3.06, Grimstad: En beruset mann ble kjørt hjem av politiet.
Klokken 3.10, Arendal: Politiet avskiltet en bil etter begjæring.
Klokken 3.12, Birkenes: En fest som forstyrret natteroen på Birkeland. – Politiet hadde ikke kapasitet til å prioritere dette, dessverre, skriver operasjonsleder.
Gikk inn, tok nøkler
Klokken 3.09, Arendal: Det kom melding om at en for politiet kjent person hadde tatt seg inn i en bolig og stjålet bilnøkler. Politiet avventer anmeldelse.
Klokken 3.21, Arendal: Falt i Pollen. Les mer i egen sak.
Klokken 3.30, Iveland: Politiet fikk melding om slagsmål. Det viste seg at to menn hadde vært i håndgemeng, og at ingen av dem ville anmelde forholdet. Begge ble kjørt hver til sitt.
Klokken 3.45, Grimstad: Det kom melding om musikk som forstyrrer natteroen. Festen var i ferd med å ta slutt da politiet ankom.
Knep biltyv
Klokken 3.55, Arendal: En mann ble pågrepet for tyveri av bil samt for kjøring i påvirket tilstand. Førerkort ble beslaglagt, forholdet anmeldt.
Klokken 3.56, Grimstad. Det kom melding om en liten hund som har stukket av ved Øde Ugland.
Klokken 4.02, Lillesand: En bil skal ha rygget på en annen bil. Fornærmede undersøker saken. Politiet avventer anmeldelse.
Klokken 4.00, Arendal: Det kom melding om støy fra en fest. Politiet påla festens eier å ta hensyn til omgivelsene.
Klokken 4.49, Arendal: Det kom melding om husbråk på en adresse. – Det viste seg å være en drikkelek som hadde tatt litt av på et nachspiel, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt.
tarald.reinholt.aas@agderposten.no