Flere bedrifter på Sørvestlandet tror på oppgang i 2017 olje: Illustrasjonsfoto (Foto: NTB scanpix) Over halvparten av bedriftene på Sørvestlandet tror på oppgang i 2017, viser en ny undersøkelse. 02.01.2017 kl 22:24

Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer konkluderer med at optimismen man kunne se i slutten av 2016 er i ferd med å feste seg, skriver NRK. Over 600 bedrifter fra Rogaland, Hordaland og Agder har svart på hva de tenker om framtiden, og hvordan de har klart seg de siste 12 månedene. 43 prosent av bedriftene som har to tredeler eller mer av omsetningen sin til olje, har tro på bedre tider i 2017. I november i fjor var tallet nede i 26 prosent. Tar man med bedriftene som ikke driver innen olje, venter 54 prosent oppgang i 2017 – og de mest optimistiske bedriftene er de som lever av eksport. Ikke like positivt er det at antall bedrifter som forventer en økning i antall ansatte har gått ned sammenlignet med august. – Det kan være på grunn av usikkerheten for effekten av digitalisering og store teknologiske endringer. Usikkerhet i seg selv er en betydelig faktor som begrenser nyrekruttering. Dessverre tor jeg at vi må forvente en arbeidsløshet i 2017 på det samme nivået som fjoråret, sier konserndirektør Arne Austreid. (©NTB)