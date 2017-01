Flere barnepornosaker under opprulling i Risør

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

JOBBER MED BARNEPORNOSAKER: Politistasjonssjef i Risør Odd Holum forteller at de lokale politimyndighetene får beskjed om eventuelle funn Interpol og Kripos gjør i distriktet. (Foto: )

En 40-åring fra Risør er tiltalt for besittelse og dele barneporno. Politistasjonssjef Odd Holum forteller at politiet jobber med flere saker i samme sjanger. 26.01.2017 kl 09:44

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Tlf: 911 86 282 Aust-Agder Blad skriver at en Risør-mann i 40-årene er tiltalt for å besitte og dele barneporno på Internett. Politistasjonssjef Odd Holum forteller til avisen at politiet nylig har gjort beslag hos ytterligere to menn fra Risør. – Vi jobber med å gå gjennom beslagene i disse to tilfellene nå. Vi har foreløpig ikke tatt ut tiltale mot dem. Det ser ikke ut som det er en sammenheng mellom sakene, sier han. Flere saker i samme sjanger Politiet i Risør opplyser at de for tiden jobber med enda flere saker innenfor samme sjanger. – Vi vurderer hvor grovt det er og ellers omstendighetene rundt vedkommende. Hvis det er familiefolk som sitter og laster ned barneporno og har småunger i hus, blir de prioritert. Vi vet ikke om det foregår overgrep utover det som skjer på skjermen. Det er ofte ikke grunnlag for å tro det heller, men vi prioriterer disse, sier Holum. Kan få fengsel i flere år Holum sier at strafferammen i slike saker er alt fra bøter til ubetinget fengsel i flere år, avhengig av hvor grovt det er. - Ting som spiller inn er for eksempel om man har lastet ned til eget bruk eller formidlet det videre. det er mange kriterier her, sier Holum. Politiet i Risør har jobbet med barneporno-sakene siden like før jul. annonse