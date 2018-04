Fjerner forbud mot små elektriske kjøretøy BLIR ENKLERE Å BRUKE: Hoverboard, slik som disse fotografert på fritidsmessen i Kristiansand for et par år siden, blir nå sidestilt med sykkel. (Foto: Tore Ellingsen) annonse – Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen, reklamerer Regjeringen etter «frislippet» av elektriske leker. 10.04.2018 kl 13:22 (Oppdatert 13:43)



El-sparkesykler, ståhjulinger som Segway og elektriske sparkesykler har så langt vært morsomt, men ulovlig leketøy for mange i Norge. Nå blir de likestilt med el-sykler, med nesten like regler for bruk.

– De skal nå kunne brukes på samme områder og under samme vilkår. Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har i dag fastsatt nytt regelverk for små elektriske kjøretøy.

Ingen aldersgrense

– Denne regjeringen vil forenkle regelverk og fjerne unødvendige forbud. I 2014 gjorde regjeringen bruk av selvbalanserende kjøretøy lovlig i Norge. Nå tar vi nye skritt og endrer regelverket slik at også andre små elektriske kjøretøy tillates, og det blir de samme reglene for alle slike kjøretøy som for sykkel. Det blir ingen aldersgrense, og man kan bruke de samme områdene som syklende og gående, sier Solvik-Olsen.

Klassifisering som sykkel vil innebære at det ikke er godkjenningsplikt, og heller ingen regis­trerings­plikt eller forsikringsplikt. Brukeren har ansvaret for at kjøretøyet oppfyller vilkårene for å kunne anses som sykkel.

Samme aktsomhetskrav som syklistene

Reglene om særlig aktsomhet overfor andre trafikanter når kjøretøyet brukes på eksempelvis fortau eller gangveg, skal også gjelde for brukere av små el-kjøretøy.

Av trafikksikkerhetshensyn er vekten på slik kjøretøy begrenset oppad til 70 kilo, inkludert batteri. Bredden skal ikke være over 85 cm, lengden ikke over 120 cm, og maksimal hastighet ikke over 20 kilometer i timen. De tekniske kravene tilsvarer i hovedsak de som har vært gjeldende for selvbalanserende kjøretøy

Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende som for sykkel.

Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres. Det er ikke krav om bruk av hjelm eller obligatorisk opplæring.

– Selv om det ikke er krav om bruk av hjelm, vil jeg oppfordre alle som ferdes på både sykkel og små elektriske kjøretøy til å bruke hjelm, kjøre forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter, spesielt overfor gående, sier Solvik-Olsen.