Fjelloverganger stengt på grunn av fare for ras KOLONNEKJØRING: Det er innført kolonnekjøring mellom Hovden og Haukeli lørdag på grunn av uvær. Her fra Haukelifjell. (Foto: Statens vegvesen, NTB scanpix) annonse Mens Hardangervidda er stengt for personbiler, meldes det om speilglatte veier på flere av de andre fjellovergangene i Sør-Norge. 27.01.2018 kl 21:20 (Oppdatert 28.01.2018 kl 08:16)

På riksvei 9, Hovden–Haukeli, var det lørdag kveld kolonnekjøring på grunn av uværet. Søndag morgen meldes det om snø og isdekke på veien, men trafikken går som normalt.

Vegtrafikksentralen Sør advarte bilister på Sørlandet mot svært vanskelige kjøreforhold – spesielt i innlandet og opp over Setesdal – lørdag kveld.

Vind og nedbør

Kraftig vind og mye nedbør gir vanskelige kjøreforhold på fjellet. Alle fjellovergangene er påvirket. Riksvei 7 over Hardangervidda ble tidlig lørdag kveld stengt for biler under 7,5 tonn og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt. I tillegg er det kolonnekjøring på E134 og riksvei 9 over Haukeli og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Obs-varsel

Det er sendt ut obs-varsel for Rogaland, Hordaland og deler av Sogn og Fjordane om sterk vind lørdag kveld. Natt til søndag kan det bli liten storm langs kysten med vindkast opp til 30 meter per sekund inn over land.

– Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse av gårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs, står det i obs-varselet.

Flere steder i Bergen har folk fått merke vinden. En butikkansatt i Bergen er kjørt til sykehus for sjekk etter at hun skulle fjerne et skilt. Skiltet ble tatt av vinden og blåste med seg kvinnen.

Arbeidsulykken skjedde utenfor REMA 1000 i Straumevegen lørdag ettermiddag, melder Vest politidistrikt på Twitter. Den 23 år gamle kvinnen ble blåst inn mot en bil og klaget over smerter i hode og nakke. Derfor ble hun kjørt i ambulanse til Haukeland sykehus for en sjekk.

På Laksevåg senter raste taket ved en av hovedinngangene lørdag ettermiddag. Driftssjef Trond Pedersen sier til Bergens Tidende at det antakelig er på grunn av vinden. Ingen ble skadd.