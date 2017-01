Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Firma legger seg flate etter dopapir-bråk ADVARTE: I går advarte politiet folk mot dopapir som ble solgt ved at det ble lagt utenfor husene til folk. Nå tar firmaet som står bak selvkritikk. Selskapet som beskyldes for å ha forsøkt å lure folk med dopapir, legger seg flate. 05.01.2017 kl 15:29 (Oppdatert 15:48)

Eirik Haugen (Varden)

Eirik Haugen (Varden)

Tlf: 35 54 32 30 Det er NRK Telemark som melder dette. Politiet advarte I går gikk politiet i Telemark ut og advarte mot bedrageri med dopapir. Nå tar firmaet som står bak dopapir-salget selvkritikk. – Det er åpenbart at vi har gjort en feil. Før jul er det tydelig at vi har hatt noen selgere som har blitt litt kreative, sier daglig leder hos Dragro Norway, Torry Drange, til NRK. I går ba politiet i Telemark folk om å være på vakt. – Flere personer har blitt utsatt for at store pakker med dopapir har blitt satt utenfor adresser uten at dette har blitt bestilt. Pengene har blitt krevet inn i ettertid uten at varene er bestilt, tvitrer politiet. LES OGSÅ: Politiet advarer mot dopapirbedragere. Tar selvkritikk Flere som tok med politiet sa at det var firmaet Dragro Norway som er avsender av dopapiret. Drange sier det har skjedd misforståelser mellom kunder og telefonselgerne. – Det legger vi oss dønn flate på. Hvis kunden opplever at de får en vare de ikke har bestilt har ikke vi gjort jobben vår. Da har vi ikke vært tydelige nok, sier Drange. Flere steder Både i Telemark og Finnmark fikk politiet like meldinger. Nå følger politiet opp sakene. – Vi har fått noen hendelser etter oppslaget i går ettermiddag, og flere av dem som har ringt har sagt at de ønsker å anmelde forholdet, sier operasjonsleder hos Sør-Øst politidistrikt, Vidar Aaltvedt.