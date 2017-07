Fire personer tatt for promillekjøring til sjøs POLITI: Politibåtene på Sørlandet har vært ute på i natt. (Foto: Agderposten) annonse Politibåtene har vært ute langs kysten i natt. Flere båtførere ble anmeldt for promillekjøring. 29.07.2017 kl 07:55

En Hvit Vesling 430, med registreringsnummer AAD827, er stjålet i Rykeneveien i Arendal.

Det er også stjålet en Brenderup henger, med registreringsnummer BP1745 stjålet natt til fredag 28 juli.

Grimstad 21.40: Vinglete kjøring

Politiet får melding om vinglete båtkjøring ved Strandfjorden. Politibåten drar til stedet.

Politiet anmelder en mann i 40-årene for promillekjøring.

Lillesand 00.07: Kroppskrenkelse

En 23 år gammel mann blir pågrepet for kroppskrenkelse mot vekter på en festival ved bobilcampingen.

Lillesand 03.40: Promille til sjøs

Politibåten anmelder en 25 år gammel mann for promillekjøring til sjøs.

Kristiansand: Flere med promille til sjøs

Politibåten i Kristiansand kontrollerte 32 båter iløpet av kvelden og natten.

To er anmeldt for promille, tre fikk forenklet forelegg for fart i Kristiansand og én fikk forenklet forelegg for ikke bruk av redningsvest.

Én person i Lillesand fikk også forenklet forelegg for manglende lanterne.