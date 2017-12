Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Fire mistet lappen i Arendal - den ene for 112 i 60-sonen UP-KONTROLL: Bildet er tatt ved en tidligere anledning, et grønnere sted enn der nattens fartsmåling ble utført. (Foto: Ingmar Brokka Rike) Kveldens og nattens trafikkkontroll i Arendal førte til at fire bilister ble fotgjengere. 03.12.2017 kl 08:20

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Mellom klokken 23.30 og 1.44, mens utelivet sørget for en rekke oppdrag for lovens lange arm, målte andre politimannskaper farten ved Blødekjær i Arendal. Kontrollen i 60-sonen resulterte i fire beslag av førerkort. Høyeste målte hastighet var 112 km/t i 60-sonen, opplyser operasjonsleder Eyvind Formoe i Agder politidistrikt.

