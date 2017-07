Fikk parkeringsbot fra fremtiden Bøtelagt: Parkeringsbot under vindusviskeren på en bil. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix) annonse I Risør skriver kommunen ut bøter fra fremtiden. 19.07.2017 kl 20:15

Boten som den uheldige sjåfør fikk tidligere denne uken er nemlig datert en dag etter at boten ble funnet i bilruta. Det er lokalavisen Aust Agder blad som skriver om det pussige gebyret.

– Jeg fikk bot, og det er helt greit. Jeg hadde ikke gjort som jeg skulle og lagt frem kortet, men bota er skrevet ut ett døgn frem i tid, sier mannen til avisa.

Sjåføren hadde glemt å legge frem parkeringsoblat da han satte fra seg bilen i Tangengata i Risør

Enhetsleder for eiendom og tekniske tjenester i Risør Jon Frydenborg går langt i å bekrefte at kommunen ikke besitter de tekniske løsningen til å reise i tid. Han tror heller at det dreier seg om en svikt.

– Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor dette har skjedd i dette tilfellet, men jeg antar at det er en menneskelig feil som ligger bak da parkeringsgebyret ble skrevet ut.

– Jeg oppfordrer personen som fikk gebyret om å klage via de ordinære kanalene for å få rettet opp i dette, sier han.

