Fikk ølglass i ansiktet under slagsmål annonse En person i Grimstad måtte på legevakten etter å ha fått et ølglass i ansiktet under et slagsmål natt til lørdag. 10.06.2017 kl 08:15

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Grimstad 02.05: Slagsmål

Politiet får melding om slagsmål. Politiet rykker ut til stedet for å få kontroll på personene som er involvert.

Det viser seg at en av personene har fått et ølglass i ansiktet og blir kjørt til legevakten for en sjekk.

Politiet oppretter sak på forholdet.

Grimstad 01.50: Høy musikk

Politiet mottar en klage på høy musikk fra en bolig i Spedalen.

Grimstad 01.05: Festbråk

Politiet mottar en klage på høy musikk fra båt i gjestehavnen.

Politiet har pålagt båteier om å dempe musikken.

Arendal 01.00: Festbråk

Politiet har avsluttet en fest i Beverveien.