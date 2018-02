Fikk låne 10 millioner etter kontraktsinngåelse : (Foto: ) annonse Kort tid etter at Grimstad kommune inngikk en ulovlig kontrakt med Farm In Action, fikk selskapet et lånetilsagn på 10 millioner kroner i DNB for å kjøpe Storgaten 71. 07.02.2018 kl 16:31 (Oppdatert 07.02.2018 kl 17:21)



Agderposten avdekket i november i fjor at kommunen 10. juli 2015 inngikk en tre måneders avtale med det lokale omsorgsselskapet, verdt nærmere 23.000 kroner i døgnet, for å håndtere én såkalt ressurskrevende bruker.

Ingen andre selskaper ble kontaktet av kommunen, og til tross for advarsler fra innkjøpsansvarlig Øyvind Takle ble avtalen, ifølge granskingsrapporten til BDO, videreført og forlenget.

Den er siden sommeren 2015 blitt verdt over 12 millioner for selskapet, og har fått løpe også helt på siden av to rammeavtaler. Kommunen erkjente i november rutinesvikt. Brukeren er fortsatt hos selskapet.

Dette er den desidert største avtalen selskapet har hatt med Grimstad kommune, og representerer alene 35–40 prosent av de samlede inntekter derfra.

I slutten av september 2015, 10 uker etter at kontrakten ble inngått, la FIA inn bud, som den eneste, på 11 millioner kroner for den fredede eiendommen Storgaten 71. Budet ble akseptert. Selger var Grimstad misjonsmenighet.

Agderposten har tidligere fortalt at menigheten, etter å ha storinvestert i det gamle universitetsbygget i Grooseveien, da var presset økonomisk.

Omsorgsselskapet hadde beskjedne 1 million kroner i egenkapital, og fikk låne 10 av 11 millioner i DNB. Eiendommen ble overtatt 17. mars 2016.

Hvordan FIA fikk låne så mye penger i banken, når den ulovlige inngåtte kontrakten med hovedinntektskilden Grimstad kommune i utgangspunktet var av så kort varighet, vil verken DNB eller selskapet svare på.

I og med at FIA er en leverandør av offentlige tjenester, har avisen anmodet selskapet om å legge frem låneavtale med underlag. Dette vil de ikke gjøre.

– Gjentar mitt tidligere svar ang denne saken: Det er ingenting i låneavtalen som har offentlig interesse, skriver daglig leder og hovedaksjonær Edith Somdal i en e-post 26. januar.

Det kan for øvrig nevnes at Farm In Action for ikke lenge siden trakk et bud på 8 millioner for psykiatrieiendommen Mauråsen på Vegårshei, fordi de ikke fikk en kontrakt med Helse Sør-Øst. Dette var for øvrig helt i tråd med selskapets forbehold.