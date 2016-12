Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Fikk du ikke Agderpostens julemagasin i dag? AGDERPOSTEN BEKLAGER: Noen abonnenter har ikke fått Agderpostens julemagasin med dagens avis. Dette skyldes tekniske problemer under trykkingen av avisen i natt. (Foto: Ingmar Brokka Rike) EKSTRA JULEMAGASINER: Ekstra julemagasin er lagt ut på trappen ved hovedinngangen til Agderposten i Østre gate i Arendal. Dersom du ikke har fått magasinet kan du ta med deg et eksemplar. (Foto: Ingmar Brokka Rike) AGDERPOSTEN: Hovedinngangen til Agderposten i Østre gate i Arendal. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Produksjonsproblemer på Agderpostens trykkeri har ført til at enkelte abonnenter ikke fikk julemagasinet med lørdagens avis. 24.12.2016 kl 11:22 (Oppdatert 11:42)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 Trykkeriet til Agderposten har hatt noen produksjonsproblemer i forbindelse med trykking og pakking av dagens avis. Agderposten er kjent med at enkelte abonnenter derfor ikke har fått julemagasinet som skulle fulgt med avisen. Så langt kan det se ut som det gjelder noen abonnenter i Arendal. Lagt ut ekstra julemagasiner Agderpostens ekspedisjon i Østregate i Arendal er dessverre stengt på julaften, men dersom du ikke har fått julemagasinet, så er det lagt ut en bunke med ekstra magasiner på trappa ved hovedinngangen. De som ønsker julemagasinet kan hente seg et eksemplar. Vi beklager ulempen dette medfører. annonse