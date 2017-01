Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Fest, fyll og ordensforstyrrelser natt til søndag

Politiet melder om en natt med mye fyll og festligheter på Sørlandet natt til søndag. 08.01.2017 kl 07:41

Jørund Flaa

Klokka 03.07 blir en kvinne i Arendal tatt på fersken i det hun gjør sitt fornødne utendørs på Tyholmen. - Kvinne anmeldes for urinering på offentlig sted, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter. Ordensforstyrrelse Klokken 02.43 blir to menn bortvist fra Arendal sentrum for resten av natten. - Friergangen, Arendal. To menn bortvises fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse, opplyser politiet. Tidligere på kvelden, nærmere bestemt fire minutter etter midnatt, ble tre unge gutter bortvist fra Arendal sentrum. Også de på grunn av ordensforstyrrelser. Dempet privatfest Klokken 00.04 må politiet gripe inn på en privatfest i Arendal. - 00.50 Botterkjerr, Arendal. Politiet demper fest i privathus, opplyser politiet. Brann i uthus Klokken 23.29 ble det meldt om brann i et uthus i Østre Tromøyvei i Arendal. Brannvesen og politiet var relativt raskt på stedet, men boden sto ikke til å redde. - Brannen er slukket. Boden er nedbrent, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt en snau time senere. Politiet har opprettet sak på forholdet og vil etterforske saken for å prøve å finne brannårsaken. Nødrakett Klokken 22.33 ble det meldt om observasjon av en nødrakett mellom Eydehavn og Tromøy i Arendal. Hovedredningssentralen sendte ut redningsskøyta for å se etter en båt i havsnød, men finner ingen. - Redningsskøyta har sjekket uten resultat. Sannsynligvis er nødraketten skutt opp fra land, opplyser politiet. Blandingsrus Klokken 19.29 blir en kvinne i Lillesand stoppet bak rattet av en politipatrulje. - Kvinne på 38 år anmeldes for kjøring i blandingsrus av piller og alkohol, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Det viste seg også at kvinnen heller ikke lappen og blir hun også anmeldt for kjøring uten førerkort.