Fest, fyll og bråk: - Har vært mye å gjøre for politiet i natt Mye å gjøre: Politiet opplyser at det har vært en travel natt. (Foto: ILLUSTRASJONSFOTO) annonse Politiet i Agder opplyser at de har hatt en travel natt på Sørlandet. 17.06.2018 kl 07:22 (Oppdatert 07:26)

- Det har vært mye for politiet å gjøre iløpet av natten. Ikke noen alvorlige hendelser, oppsummerer operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser ikke hva de konkrete hendelsene har vært natt til søndag, annet enn at det blant annet har vært en del henvendelser angående støy fra fester.

- To personer er innbrakt til arresten for beruselse og ordensforstyrrelse i Arendal. Åtte personer er innbrakt for det samme i Kristiansand, opplyser operasjonsleder.

Sent lørdag kveld rykket politiet ut til en voldshendelse i Eydehavn. Én person var skadet og ble kjørt til legevakten. Etter en stund ble en mistenkt pågrepet. Les mer i denne saken.