Fest for professorbyste

VAKKER DAG: 150 personer samlet seg på Holtejordet vis-à-vis Joker Mykland for å være med på avduking av bysten. (Foto: Ole Tom Tjuslia)

Avduking av Knut Mykland-byste skapte festdag i Mykland. 15.06.2017

Sist lørdag var det høytidelig avduking av statuen av professor i historie Knut Mykland (1920–2005) på Holtejordet.

Tre tok initiativ

Det var Mykland bygdesogenemnd ved Svend Lauvrak, Magne Risdal og Vigleik Frigstad som hadde tatt initiativet og fått laget statuen og den flotte granittstøtten hentet fra Hauglandsheia i Mykland.

De hadde også skaffet til veie midlene til prosjektet. Minst 150 spente fra fjern og nær var møtt fram for å overvære den store begivenheten, og spenningen steg da Svend Lauvrak klokken 13 kunne ønske velkommen.

Ble født «Der Nord»

Han orienterte om programmet og overlot ordet til Vigleik Frigstad, som fortalte om bakgrunnen for prosjektet og hovedtrekkene i professor Knut Myklands liv og verk, helt fra han ble født på gården «Der nord» i Mykland, gjennom krigsår som norsk politisoldat i Sverige, studier i historie under Sverre Steen i Oslo til han i 1957 ble tilsatt som den første av to professorer ved det nye Universitetet i Bergen og hvordan han kom til å sette dagsorden i norsk historieforskning og ikke minst formidling helt fram til han gikk av for aldersgrensa i 1987 og til han skrev Myklands historie, som ga han Froland kommunes kulturpris i 1998.

Barnebarn

Deretter fikk Knut Myklands barnebarn Guro Marie Mykland Marvik ordet og sto for den offisielle avdukingen og leste opp teksten på messingtavla på granittstøtten.

Så fikk ordfører Ove Gundersen ordet, gratulerte med den store dagen og inviterte alle til lunsj i ungdomshuset Fritun like ved, der det var helt fullsatt i den store salen. Det ble servert elgsuppe og kaffe og kake.

Etter maten var det flott musikalsk innslag ved familien Kallevig – for anledningen Gerd (vokal), Salve (gitar, banjo) og Iljen (fiolin og mandolin).

Deretter ble det gitt ordet fritt, og flere fra Knut Myklands slekt hilste.

Det samme gjorde to av Knut Myklands studenter i Bergen, søskenparet og faghistorikerne Anne Tone Aanby og Gustav Sætra.

Fikk kulturprisen

Til sist takket ordfører Ove Gundersen de tre initiativtakerne og overrakte blomster.

Han nevnte også at de Lauvrak, Frigstad og Risdal skrev det siste kulturbindet i Myklands historie og publiserte det i 2008, noe som ga også dem Froland kommunes kulturpris. De fullførte på den måten Knut Myklands verk.

Overskytende midler fra salget av bøkene sammen med tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune og Froland kommune har finansiert prosjektet.

Til sist takket Magne Risdal og framhevet at bysten var punktum for arbeidet i bygdesogenemnda.

Klokka var godt og vel passert 16 da toastmaster Svend Lauvrak kunne takke av og ønske alle vel hjem. Han takket også Mykland bygdelag som sto for det praktiske arrangementet med bespisningen i Fritun. Denne forfatter ønsker også å rette en hjertelig takk til Svend Lauvrak, Vigleik Frigstad og Magne Risdal for særdeles fortjenstfull samfunnsinnsats både med bygdehistorien og statuen av Knut Mykland.

Artikkel publisert av Ole Tom Tjuslia på Agderpostens portal Fritid der du kan se flere bilder