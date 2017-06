Fem innvandrere ble rickshaw-piloter GLAD: Ulla og Borghild var strålende fornøyd med sykkelturen der Mustafa loset dem trygt frem. Foto. Innsendt annonse Fem innvandrere fra Arendal voksenopplæring er blitt sertifisert som rickshawsykkel-piloter. 27.06.2017 kl 11:26

INNSENDT

På Sideblikks nettside er følgende artikkel publisert:

Dette er et samarbeid mellom Barbu menighet, Solhaug bo- og omsorgssenter, Margarete stiftelsen og Arendal voksenopplæring. Flere av beboerne på disse institusjonene har et ønske om å komme seg mer ut på tur, og det ble i vår ytret et ønske til Barbu menighets diakonale arbeid om behov for frivillige som kunne læres opp som sykkelpiloter.

Da diakon i Barbu menighet, Trygve Bergland, allerede hadde et godt samarbeid med Arendal voksenopplæring, var det naturlig å sende en henvendelse dit, også med tanke på å opprette en ny arena for språk- og arbeidstrening, og integrering.

Det tok ikke mange dager før fem innvandrere hadde meldt seg og var klare for opplæring. Torsdag 22. juni hadde pilot Mustafa sin første tur, der Ulla og Borghild var passasjerer til ellevill begeistring. Vi håper på jevnlige turer utover sommeren og tidlig høst. Det er bare å vende seg til at rickshawsyklistene blir en normal del av bybildet i tida framover.