Fem fikk fartsbot i 40-sonen

FARTSKONTROLL: Gjærbrøndveien i Grimstad. Her på et eldre bilde. (Foto: )

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Kort før klokken 13 kom resultatene fra onsdagens fartskontroll i Gjærbrøndveien. Høyeste målte hastighet mål var 52 km/t i 40-sonen. I alt ble det skrevet ut fem forenklede forelegg for fart.

