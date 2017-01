Felix er årets nyttårsbarn

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Og Tarald Reinholt Aaas

Tlf: Litt etter midnatt ble Ina Melissa og Rune Aleksander Glende foreldre for første gang. – Felix er 50 centimeter og 4.554 gram. Han er litt stor, sier den nybakte moren til NTB. Alt står bra til med den lille familien, og mens mor snakker i telefonen skifter far bleier. Nyheten om at den ferske østfoldingen ser ut til å stikke av med tittelen "årets nyttårsbarn", førte til full jubel på fødeavdelingen på Kalnes, som ligger nord for Sarpsborg. De slo landets største fødeavdeling ved Ullevål i Oslo, som tok imot et barn 18 minutter over midnatt. Nyttårsbarnet på Sørlandet ble ei jente, skriver Fædrelandsvennen. Hun så ble født på Sørlandet sykehus Kristiansand klokka 00.43, skriver Fædrelandsvennen. Godt forberedt Mor til Norges nyttårsbarn, Ina Melissa Glende, hadde termin 31. desember, men hadde trodd barnet skulle komme litt før. – Han ville ikke komme, så de tok vannet. Det ble dessverre keisersnitt, men da var vi så heldige å få han i 2017, sier Glende. Den nye verdensborgeren ble født ti minutter over midnatt, og Glende synes det er fint at sønnen blir blant de eldste på skolen. – Selvfølgelig, det er jo kjedelig å være sist i alt, sier moren, som gleder seg til å ta med sønnen hjem. – Vi er godt forberedt. Alt er klart og vi gleder oss til tiden framover, sier Glende. Spente besteforeldre – Mine foreldre får sitt første barnebarn, så de har mast ganske greit. Foreldrene til mannen får sitt tiende barnebarn, sier Glende. Men de spente besteforeldrene har dessverre ikke fått hilse på Felix enda. – Avdelingen er stengt på grunn av influensa, så vi har ikke fått besøk, men NRK og TV 2 har likevel klart å snike seg inn. Vi får håpe at også besteforeldrene får hilse på han snart, sier Glende. (©NTB) annonse