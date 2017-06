Fartskontroll i Grimstad – tre bilister fikk forelegg annonse Utrykningspolitiet avholdt trafikkontroll i Grimstad onsdag ettermiddag. 21.06.2017 kl 21:01



En bilist tråkket litt for hardt på gassen da utrykningspolitiet (UP) avholdt trafikk-kontroll på fylkesvei 420 i Grimstad onsdag ettermiddag.

Bilisten fikk et forenklet forelegg for å ha kjørt i 77 km/t i 60-sone. I tillegg ble det delt ut to forenklede førerlegg for bruk av mobiltelefon.