Fartsgrensen var 50 km/t. Han kom i 84 FOTOBOKS: Her en av de to innbringende fotoboksene på fylkesvei 410. Men denne råkjøreren var det politiet som tok. (Foto: Erik Holand) Mannen på 46 mistet førerkortet på Saltrød i går kveld. I natt sto et innbrudd på menyen for politiet. 22.09.2017 kl 08:00

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken 21.49 røk førerkortet for den 46 år gamle mannen. Han var målt til 84 km/t i 50-sonen på Saltrød. 2149 Saltrød: mann 46 år anmeldes for å ha kjørt i 84 km/t i 50 sone. Førerkortet er beslaglagt — Politiet i Agder (@politiagder) 21. september 2017 Det opplyser operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter. I de påfølgende nattetimene rykket politiet ut til His og et innbrudd i en butikk. Meldingen kom klokken 5 – politiet har foretatt åstedsundersøkelse.

