Får servere hamburgere hele døgnet

NATT OG DAG: Tidligere lå det en døgnåpen kafé her hvor McDonalds i Grimstad ligger. Nå får også McDonalds servere hele døgnet. (Foto: )

McDonalds i Grimstad får servere mat hele døgnet. Det har kommunestyret vedtatt. 31.01.2017 kl 07:29

Anne Gro Ballestad

Anne Gro Ballestad

Tlf: 915 14 816

Kun med en eneste kommentar, vedtok Grimstad kommunestyre enstemmig å svare ja på søknaden om utvidet serveringstid. Rådmannen har begrunnet unntaket fra serveringsloven, med at McDonalds i Grimstad ligger langt fra sentrum. Mariann Fivelstad Raen (Ap) hadde likevel behov for å presisere at det aldri må tillates heldøgnsservering i sentrum. – Det er ganske viktig å få med, understreket hun. I dag er åpningstiden til McDonalds i Øygårdsdalen ved E18, fra klokken 6 til 2.30 om natten. Dette er maksimal åpningstid i Grimstad kommunes lokale forskrift om åpningstider.