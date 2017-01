Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Marit Elisabeth Strand

Lørdag 28. januar er nok en dato fire personer kommer til å huske så lenge de lever, melder Norsk Tipping. Fire personer fikk sju rette i Lotto og vant dermed 3.550.390 kroner hver. De fire er en mann og dame fra Oslo, en mann fra Finnmark og en mann fra Oppland. Lotto-tallene var som følger: 19 - 8 - 9 - 34 - 22 - 31 - 21 Tilleggstall: 5 Norsk Tipping prøver å komme i kontakt med vinnerne nå.