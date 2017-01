Får ikke rask nok behandling ved blodforgiftning FEM AVVIK: Statens helsetilsyn har i et nasjonalt tilsyn avdekket fem avvik i behandlingen av blodforgiftning ved Sørlandet sykehus. (Foto: Illustrasjonsfoto) STRAKSTILTAK: Sørlandet sykehus vil iverksette strakstiltak innen sommeren, sier fagdirektør Per Engstrand. annonse Nesten ingen sykehus sikrer alle pasientene rask nok behandling ved blodforgiftning. 16.01.2017 kl 09:46 (Oppdatert 09:48)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Statens helsetilsyn gjennomfører i disse dager et storstilt nasjonalt tilsyn med behandlingen av blodforgiftning (sepsis) ved norske akuttmottak. Foreløpig er det ferdigstilt elleve rapporter, og konklusjonen er nedslående, melder VG:

Samtlige sykehus som er undersøkt av sine respektive fylkesleger bryter reglene for behandling av den alvorlige sykdomstilstanden på minst ett punkt. Flere av sykehusene bryter loven på flere punkter.

Blodforgiftning er både en vanlig og dødelig sykdomstilstand. Det er avgjørende at pasienter med blodforgiftning får antibiotikabehandling så raskt som mulig. På dette punktet svikter ifølge VG ti av de elleve sykehusene.

Fem avvik på Sørlandet sykehus

Ved Sørlandet sykehus har tilsynet ifølge VG avdekket fem avvik.

– Sørlandet sykehus jobber kontinuerlig med å få en så god organisering og en så systematisk jobbing som mulig for å sikre pasientsikkerheten i våre akuttmottak. Tilsynet viser samtidig at dette kan vi bli bedre på, sier fagdirektør Per Engstrand til VG.

Han forteller til VG at sykehuset har tatt rapporten på største alvor, og har iverksatt strakstiltak før sommeren.

– Det arbeides med en plan for de forbedringstiltak som skal gjennomføres innen fristen som tilsynet har satt, sier Engstrand.

Sykehuset Telemark er det eneste som ikke har fått påvist uforsvarlig behandling på dette punktet. Ved dette sykehuset viser imidlertid fylkeslegen i Telemark til flere svakheter ved journalføringen, som også utgjør et brudd på loven.

Ingen når målene

– Vi finner noe å forbedre alle steder. Det er så langt ingen som fullt ut når de nasjonale målene for behandling. Det viktigste er at antibiotika- og væskebehandling skal starte innen én time. Mange får ikke startet denne behandlingen tidlig nok, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland til VG.

– Det er viktig for pasientene få startet opp behandlingen så raskt som mulig. Dødeligheten øker med syv prosent for hver time antibiotikabehandlingen utsettes, sier Arianson.

Det er ikke tilfeldig at nettopp blodforgiftning ble valgt som tema for tilsynet. Arianson forteller at Helsetilsynet har fått mange tilbakemeldinger om at pasienter med denne sykdomstilstanden ikke sikres god nok behandling.

Slik er situasjonen

VGs oversikt viser følgende: