annonse annonse annonse Fant våpendepot på skole i Kristiansand annonse På en videregående skole i Kristiansand brukte ansatte metalldetektorer og fant et våpendepot i et blomsterbed. 29.11.2017 kl 13:34

NTB Funnet på skolen ble gjort etter at rykter om skjulte våpendepoter har versert forskjellige steder, skriver Fædrelandssvennen. – Unge sier at miljøet har blitt mye tøffere og velger å bevæpne seg. Og det går rykter om depoter forskjellige steder, sier politistasjonssjef Ole Hortemo i Agder politidistrikt til avisa. (©NTB)

