Fant barnestranden full av glasskår: - Dette er helt bevisstløst Over alt: Lars Holmer Hoven og familien fant en av Lillesand mest populære barnstrender full av knuste flaske og glasskår søndag formiddag. (Foto: Privat/Lars Holmer Hoven) Mye glass: Her er noe av glasskåret som ble funnet på sandstranden. (Foto: Lars Holmer Hoven) Reagerer: Ordfører Arne Thomassen (H) vil be Skjærgårdstjenesten om å vurdere badestranden mandag. (Foto: Stein Harald Øigård) annonse Lars Holmer Hoven i Lillesand er oppgitt og irritert etter at han og familien fant barnestranden i Grunnesund full av glasskår søndag. 03.06.2018 kl 15:30 (Oppdatert 15:56)

Jørund Flaa

- Hva jeg tenker? Det sier seg vel egentlig selv: Dette er helt bevisstløst. At noen kan knuse store mengder glassflasker rundt om på en av de mest populære barnestrendene i Lillesand, det er så dumt at det nesten ikke kan beskrives, sier Holmer Hoven til Agderposten.

I småbiter

Det var i 11-tiden søndag at han og familien, sammen med søsterens familie, gikk i land på den populære badestranden i Grunnesund i Lillesand.

Synet som møtte dem da de gikk i land var alt annet enn trivelig.

- Det var sykt mye glasskår. De må ha knust flere titall flasker og skårene var spredt over alt. Det lå på gresset, på stranda, på sitteplassene og i sjøen, sier han.

Mange av flaskene var blitt knust helt opp i småbiter. Sandstranden var full av både store og små skår.

Bæreposer med glasskår

- Det var fryktelig mye. Problemet er at det er så spredt. Glass forsvinner jo heller ikke, det blir liggende, sier han.

Sammen med resten av familien tok Holmer Hoven affære og brukte flere timer på å rydde alt de kunne finne.

- Vi plukket flere bæreposer med glasskår, men jo mer vi plukket jo mer fant vi. Vi har tatt med oss alt vi fant, men det var umulig å få opp alle småbitene, sier han.

Reagerer sterkt

Han anslår at det fremdeles ligger mange mindre glasskår igjen på sandstranden og ber folk være oppmerksomme på det.

- Nå ser det ikke så galt ut som det gjorde, vi fikk opp alt som var synlig, men jeg er litt bekymret for alle de små bitene som ligger igjen, sier han.

Under opprydningsarbeidet tok småbarnsfaren flere bilder av alt de fikk samlet opp. Han la senere ut en egen Facebook-post i gruppen "Hva skjer i Lillesand?".

Der har mange reagert sterkt. Flere tar til orde for at hærverket burde politianmeldes.

- Ungdomsgjeng sett

Under Facebook-posten kommer det også frem at flere har observert at det var en ungdomsgjeng på stranden og festet natt til søndag.

- Det virker sannsynlig med tanke på det vi fant. Det var også kastet store ting ut i sjøen, kunne vi se. Det kan virke som noen har kasta flasker rundt seg bevisst for å knuse dem, sier Holmer Hoven.

Han er glad for at folk reagerer på vandalismen.

- Jeg håper de tenker seg om neste gang i hvert fall, sier småbarnsfaren.

Vil følge opp

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), betegner det som tragisk.

- Dette er en av de fineste strendene i Lillesand og en av dem som er mest brukt. Dette er bare trist og tragisk, sier han til Agderposten.

Han akter å følge opp saken og vil be Skjærgårdstjenesten i kommunen om å dra ut mandag.

- Vi må se hva vi kan gjøre, men det er klart når det ligger masse små glasskår igjen så må folk passe seg litt der ute, sier han.

- Det er forferdelig dumt dette, jeg skulle ønske at de som har gjort dette tok jobben med å rydde ferdig. Den muligheten har jo faktisk ennå. De kan gå ut i natt og rydde opp, sier han.