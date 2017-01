Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Familien til dobbeltdrapssiktet 15-åring har mottatt trusler drap: Familien til 15-åringen som har erkjent dobbeltdrapet i Kristiansand 5. desember har mottatt trusler. (Foto: NTB scanpix) Familien til den dobbeltdrapssiktede 15-åringen i Kristiansand har blitt truet og utsatt for skadeverk. 03.01.2017 kl 15:54

– Politiet er kjent med at det har vært rettet trusler mot familien til den siktede, sier sjef for felles kriminalenhet Terje Kaddeberg Skaar til NRK. 15-åringen har erkjent drapene på Jakob Abdullahi og Tone Ilebekk mandag 5. desember. Han har sittet en måned i varetekt i Bergen, og har samtykket til å fortsette sitte fengslet med brev- og besøkskontroll når varetektsfengslingen går ut onsdag. Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse om truslene. – Jeg ønsker ikke å gå i detalj om den informasjonen politiet sitter med, men i enhver sak som dreier seg om trusler, så foretar politiet en trusselvurdering og setter i verk de tiltak vi mener er nødvendige, sier Skaar. Familien har også blitt utsatt for skadeverk, men politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hva skadeverket dreier seg om. 15-åringens advokat Svein Kjetil Stallemo ønsker ikke å kommentere saken. Når det gjelder etterforskningen av dobbeltdrapet har politiet enkelte vitneavhør igjen. Skaar opplyser at de ellers stort sett er ferdige med etterforskningen, men at det likevel vil ta tid før saken er ferdig. (©NTB)