annonse annonse annonse Familiemedlem siktet i Olsen Bil-saken 328 KREDITORER: Det er så langt meldt inn krav for 46,4 millioner kroner til konkursboet til Olsen Bil AS. (Foto: STEIN LARSEN) annonse Kvinnen er siktet for grovt bedrageri knyttet til opptak av lån til biler. Hun nekter straffskyld. 16.01.2017 kl 19:06

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822 Fædrelandsvennen melder at kvinnen er siktet for grovt bedrageri av rundt 600.000 kroner knyttet til opptak av lån til biler hun har stått som eier av. Ifølge avisen skal det være snakk om høye lån på biler som knapt har noen verdi. LES OGSÅ: Her er alle de 328 Olsen Bil-kreditorene – Min klient nekter straffskyld, sier forsvarer Christian Faye Ree til Fædrelandsvennen. – Jeg ønsker ikke å kommentere hvem vi avhører og hvilke status de har, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland. Ifølge avisen skal det være registrert lån på familiemedlemmet med pant i flere biler. Disse bilene har langt lavere verdi enn det bankene ble forelagt. – Jeg kan bekrefte at verdien på kjøretøy opp mot lån er et tema vi etterforsker, har politiadvokat Geir Magne Søfteland uttalt til Fædrelandsvennen. Det samlede kravet mot Olsen Bil AS/Auto Berg One strekker seg nå til 46,4 millioner kroner fordelt på 328 kreditorer. annonse