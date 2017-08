Familie har meldt seg etter politietterlysning Etterlysning: Politiet etterlyser seks vitner etter knivdrapet på Sørlandssenteret. (Foto: NTB/Scanpix) Etterlysning: Dette antrekket hadde et av vitnene på seg. (Foto: Politiet) Etterlysning: Dette antrekket hadde et av vitnene på seg. (Foto: Politiet) annonse Politiet fikk fredag ettermiddag tak i alle personene som var etterlyst i forbindelse med det brutale knivdrapet på Sørlandssenteret i Kristiansand. 04.08.2017 kl 13:23 (Oppdatert 16:45)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

Politiet hadde ved 13-tiden fredag etterlyst en familie på fem personer, og en mann i 60-årene. Nå har samtlige meldt seg.

– Takk til media for hjelpen, skriver politiet på Twitter.

Nødvendig oppfølging

Familien bestod av en dame og en mann med tre barn.

– Politiet ser på overvåkningskameraet at gutten med "Seattle" t-skjorten står tett opptil den avdøde og det fremstår som at hendelsen gjør et sterkt inntrykk på ham. Politiet ønsker først og fremst å komme i kontakt med denne familien for å sikre at gutten er ivaretatt, har fått tilbud om krisehjelp og nødvendig oppfølgning han trenger. Videre kan familien sitte på relevant informasjon som politiet trenger, skrev fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i pressemeldingen.

Utførte førstehjelp

I tillegg etterlyste politiet en mann i 60-årene som også skal ha befunnet seg på kjøpesenteret. Han har også meldt seg for politiet.

– Politiet etterlyser også en voksen mann, trolig i 60 årene som er på åstedet ved den avdøde. Han har lyst hår, briller og blå genser, og har trolig medisinsk utdannelse eller erfaring. Han var trolig med og utførte førstehjelp på avdøde Marie Skuland, sier Pedersen Hille.