Falt og skadet hodet i arbeidsulykke

Ulykken skjedde i Nygata i Risør.

01.02.2017 kl 10:37 (Oppdatert 10:43)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken 10.35 melder Agder-politiet dette om arbeidsulykken i Nygata: – En arbeider har falt noen meter ned og skadet hodet. Ambulanse og politi er på stedet. Arbeideren skal være en mann – operasjonsleder har klokken 10.42 ikke fått tilbakemeldinger fra stedet om tilstanden. Saken oppdateres annonse