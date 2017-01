Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Etterforsker røykutvikling på sykehuset i Arendal: – Vi ser alvorlig på det Sørlandet sykehus Arendal.: Sørlandet sykehus Arendal. (Foto: ) annonse Brannvesen og politiet rykket onsdag ettermiddag ut til Sørlandet sykehus Arendal da brannalarmen gikk. «Ting på stedet» gjør at politiet ikke vil utelukket en bevisst handling. 18.01.2017 kl 18:16 (Oppdatert 18:19)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken 16.45 ble en utløst automatisk brannalarm utløst på Sørlandet sykehus Arendal. Østre Agder brannvesen rykket ut, og fikk raskt avklart situasjonen. Også politiet kjørte til sykehuset. Øabv. Arendal kjører på aba til Sykehusveien. — 110 Agder (@110Agder) 18. januar 2017 – Det var en svak røykutvikling på en del av sykehuset der det ikke var nødvendig å evakuere noen, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt. Han legger til: – Det er ting på stedet som tyder på at det kan være en bevisst handling. I så fall ser vi alvorlig på det. 1645: Ang røyk på Arendal sykehus. Politiet kan ikke utelukke at det kan være en bevisst handling. Etterforskes. — Politiet i Agder (@politiagder) 18. januar 2017 Operasjonslederen ønsket i 18-tiden – av hensyn til en forstående etterforskning – å kommentere eksakt hva som forårsaket alarmen, eller hvorfor politiet mistenker en bevisst handling. – Har dere noen konkrete mistenkte? – Det jobbes med saken. Akkurat nå har vi ingen konkrete mistenkte som vurderes pågrepet, sier Hyberg. annonse