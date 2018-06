Etter tre netter med innbrudd advarer nå politiet BYGGER LEILIGHETER: I Stansa park bygges leiligheter med parkeringskjeller. Piotr Biædrawa var på plass onsdag morgen. (Foto: Vidar Fløde) BRUTT OPP: Denne konteineren, fylt med utstyr til flere hundre tusen kroner, ble brutt opp natt til onsdag. Her er arbeider Piotr Biædrawa. (Foto: Vidar Fløde) annonse Tre netter på rad har det blitt stjålet verktøy for store summer fra byggeplasser på Agder. Politiet mistenker mobile vinningskriminelle. 14.06.2018 kl 18:57

- I Agder mistenker politiet at mobile vinningskriminelle står bak tyveri av verktøy fra flere byggeplasser og verktøykonteinere de siste dagene, sier leder av Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, Hege Sørensen, i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

Tre netter på rad

Natt til tirsdag 12. juni ble konteinere ved Varoddbrua, utsatt for tyveri.

Natt til onsdag 13. juni ble konteinere på Møglestu i Lillesand og Idda Park i Vågsbygd utsatt for tyveri.

Natt til torsdag 14. juni ble konteinere på en byggeplass på Lund utsatt for tyveri.

- Visste hva de gikk etter

Som Agderposten skrev onsdag morgen var ett av tyveriene fra Stansefabrikkens gamle tomt i Lillesand, hvor det bygges leiligheter.

Bare her forsvant det verdier for flere hundre tusen kroner.

– De visste hva de gikk etter. Jeg vet at det var innbrudd på en annen byggeplass i helgen, så her snakker vi om et stort tyveriraid, fortalte en av arbeiderne i Mur i Sør til Agderposten.

Ønsker tips

Politiet opplyser at de er svært interessert i tips i sakene.

- Dersom noen har observert noe disse nettene og har tips til politiet, så ber vi om at det tas kontakt på telefonnummer 38136058, opplyses det i pressemeldingen.

Store verdier

- Det har blitt stjålet for store summer, og vi anslår verdien å være et sted mellom kr 200.000.- og 500.000,- for hvert av tyveriene, sier Sørensen.

For å sikre seg mot slike tyverier anbefaler politiet at bedriftene vurdere merking av verktøy, vektertjeneste og videoovervåking av område.

- Erfaringsmessig har også kontainere plassert på et synlig sted med god belysning en lavere risiko, opplyser politiet.