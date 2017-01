Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Erik Fløystad gir seg som leder i Aust-Agder Bondelag PAUSE?: Aust-Agder Bondelag skriver at Erik Fløystad tar pause fra vervet som leder. (Foto: Arkiv) Erik Fløystad har gitt valgkomiteen beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg som leder for Aust-Agder Bondelag. 20.01.2017 kl 17:53

Det er Aust-Agder Bondelag som opplyser dette på sine nettsider. Noko underleg stemning – Det vart ei noko underleg stemning på Agderkontoret då me brått, og sjølvsagt noko uventa, fekk melding om at Erik Fløystad ikkje tek attval som leiar av Aust-Agder Bondelag, heter det på nettsiden. Fløystad har vært leder siden 2010. Åse Ingebjørg Flateland er leder for valgkomiteen, og får nå jobben med å finne en ny fylkesleder. Årsmøtet der vedkommende skal velges, blir i Kristiansand den 20. mars. Aust-Agder Bondelags omtaler Fløystad som en kunnskapsrik og godt likt fylkesleder. Framleis vaken «Guten er framleis vaken. Guten er framleis oppegåande. Framleis meir talefør enn dei fleste – og framleis bankar hjarta for den norske bondestanden. Erik Fløystad tek ei pause. Me vonar – og me trur at han brått kjem attende», skriver Aust-Agder Bondelag på sine nettsider. annonse