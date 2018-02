Enebolig i full fyr i natt: – Var ikke aktuelt å sende inn røykdykkere FULL FYR: Huset i Valleveien i Tvedestrand, på fylkesveien mot Laget, sto i full fyr da brannvesenet ankom rundt klokken 01.30 i natt. (Foto: Elisabeth Grosvold) I LYS LUE: Huset i Tvedestrand sto i full fyr da brannvesenet ankom rundt klokken 01.30 i natt. Det var ikke folk tilstede og ikke fare for spredning. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse En enebolig sto ved 01.10-tiden natt til søndag i lys lue i Valleveien i Tvedestrand. Huset var overtent da brannmannskaper ankom stedet kvarteret senere. 04.02.2018 kl 07:25 (Oppdatert 09:20)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

– Vi er på vei med alt disponibelt mannskap. Det er snakk om en enebolig i Valleveien i Tvedestrand som brenner, opplyste vaktleder i Østre Agder Brannvesen til Agderposten klokken 01.15 natt til søndag.

Brannen hadde blitt meldt like i forveien. Boligen lå ved fylkesvei 101, like etter avkjørselen mot Laget.

Tvedestrand: Brannårsak er ukjent. Politiet oppretter sak på forholdet. Branntomt vil bli undersøkt på et senere tidspunkt. — Politiet i Agder (@politiagder) 4. februar 2018

Kunne ikke reddes

– Huset var fullt overtent da vi kom frem. Det var ikke aktuelt å sende inn røykdykkere, sier 110-operatør Kjell Christian Knarvik til Agderposten søndag morgen.

Det vites ikke om det var folk inne i huset da brannen startet, men ved 2-tiden i natt hadde politiet kommet i kontakt med huseier.

Nødetatene av vedkommende bekreftet at huset var tomt.

Det var Østre Agder Brannvesen avdeling Tvedestrand som først meldte om brannen klokken 01.05.

Det ble tidlig bedt om bistand fra Risør.

I FLAMMER: Store brannmannskaper ble sendt til stedet. Huset var overtent, og kunne ikke reddes. Foto: Elisabeth Grosvold

Brant ned

Da klokken nærmet seg halv to i natt hadde brannmannskapene fra Tvedestrand kommet frem. De kunne fort konstatere at de sto overfor en vanskelig jobb.

Det viste seg umulig å redde huset:

– Det var fullt overtent, og begynte å rase sammen, skildrer Knarvik på 110-sentralen.

Agder politidistrikt opplyste litt over klokken 2 i natt at de driver kontrollert nedbrenning og at det ikke er fare for spredning.

Etterslukkingen ble rundet av 8-tiden søndag morgen.

Her kan du lese om nattens øvrige politihendelser.