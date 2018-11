En voksen og et barn involvert i trafikkulykke Utforkjøring: To personer satt i bilen som kjørte ut lørdag ettermiddag. (Foto: Elisabeth Grosvold) Smadret bil: Det var betydelige skader på bilen som hadde kjørt ut. (Foto: Elisabeth Grosvold) En bil kjørte av veien etter at sjåføren sovnet bak rattet. Mannen er nå fratatt førerkort. 17.11.2018 kl 14:47 (Oppdatert 15:21)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

Politiet mottok lørdag ettermiddag melding om en trafikkulykke på Vesterveien i Arendal. Politi og ambulanse rykket øyeblikkelig ut til stedet, etter å ha mottatt melding om ulykken.

Fratatt førerkort

Det er snakk om et enslig kjøretøy som har kjørt av veien. Det befant seg to personer i bilen, hvor begge har kommet seg ut. De to skal være uskadd.

I bilen satt det en mann i 40-årene og et barn. Mannen er midlertidig fratatt førerkortet. Han forklarte selv til politiet at han hadde sovnet bak rattet.

Ikke mistanke om rus

– Det er ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Miriam Stausland.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.35.