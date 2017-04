Én til sykehus etter ulykke med truck TRUCKULYKKE: Ulykken skjedde inne på Asko-området. (Foto: Synnøve Skeie Fosse) annonse Én person brakt til sykehus for undersøkelse etter ulykken på Asko i Lillesand. 27.04.2017 kl 10:03 (Oppdatert 10:29)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Politiet fikk melding om arbeidsulykken på Asko klokken 9.20:

– To trucker har vært involvert. Hendelsesforløp er uklart. Én person brakt til sykehus for undersøkelse, melder operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane via Twitter.

– Det har vært en kollisjon mellom to trucker inne på Asko-området. Hva som forårsaket den, vet vi ennå ikke, sier Kleivane til Agderposten.

Vedkommende som ble kjørt til sykehus, var ved bevissthet.

Arbeidstilsynet er underettet.

