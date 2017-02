En spesiell byfogd

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

JURYSALEN: Møte i Arendal historielag i ærverdige omgivelser i Arendal gamle rådhus (Foto: Arendal historielag)

Byfogd i Arendal, ordbok-pioner og dikter Nicolai Henrich Jæger droppet kongens ønske om å kutte 17. mai-feiring.

01.02.2017 kl 15:33

b innsendt Arendal historielag hadde møte 25. januar i Jurysalen på Arendal gamle rådhus. Professor emeritus, John Ole Askedal, tok for seg Nicolai Henrich Jæger (1780–1846), en aktiv samfunnsborger, en pliktoppfyllende embetsmann, norsk patriot og en skattet leilighetsdikter. Foreldreløs danske Jæger var født i Sjælland i Danmark og kom som foreldreløs til byfogd Berg og hans familie i Arendal i 1794. I 1803 avlegger han en juridisk eksamen i København. I 1810 gifter han seg med byfogdens datter, og i 1816 etterfølger han sin svigerfar som byfogd og politimester i Arendal. Skrev ordbøker Jæger var meget språkmektig. Han behersket engelsk, tysk, fransk og nederlandsk, og gjorde seg særlig bemerket som forfatter av en nederlandsk – dansk-norsk og en dansk-norsk – nederlandsk ordbok (henholdsvis 1826 og 1831), samt en nederlandsk grammatikk med en nederlandsk lesebok i samme bind (1835). I 1825 publiserte han dessuten en naturhistorisk avhandling om jordmagnetisme og klimaforandringer. Den baserte seg på omfattende lesning, men dens teser var ikke var holdbare og ble forkastet i samtiden. Dramatisk selskab I anledning den landsomfattende feiring av at Norge fikk sitt første universitet 1811, skrev han Sang og Cantate, som ble fremført under feiringen i Arendal. Endelig utga han Norge: En poetisk Efterligning, en gjendiktning av Charlotte Wardles dikt Norway: A Poem. Den tospråklige utgaven ble utgitt i London og Christiania 1814 og er tilegnet kong Christian Frederik. Jæger var aktivt med i Arendals Dramatiske Selskab fra stiftelsen 1810 og opptrådte ofte som skuespiller. Overså kongen Til tross for sin danske opprinnelse, ble Jæger en norskfølende nordmann. Det ser man tydelig i dikt og gjendiktning i anledning særnorske begivenheter. Som byfogd og politimester i byen, fikk han en gang et vink fra høyere hold om å hindre feiringen av 17. mai, fordi kong Karl Johan mislikte denne norske manifestasjon. Jæger reagerte ikke på henvendelsen og lot feiringen av nasjonaldagen gå sin gang. Russisk John Ole Askedal ble født i Strømmen, Øyestad i 1942. Han avla i 1961 examen artium på engelsklinjen ved Arendal Gymnas og studerte deretter filologi ved Universitetet i Oslo. Fra 1963 til 1964 avtjente han verneplikten ved Det militære språkkurs i russisk. I 1969 ble han cand.philol. med fagene filosofi, russisk, nordisk og tysk (hovedfag). Han var universitetslektor ved Universitetet i Trondheim 1970–75 og dosent i tysk språk ved Universitetet i Oslo 1976–85, hvor han var professor fra 1986 til 2012. I 1995–2004 underviste han ved fagoversetterstudiet i tysk ved Høgskolen i Agder, Kristiansand. Språkentusiast Askedal har utgitt et betydelig antall arbeider om tysk språk, germansk språkvitenskap, norsk litteratur og norsk språkpolitikk, og har vært redaktør av Norsk Lingvistisk Tidsskrift og hovedredaktør av Osloer Beiträge zur Germanistik og Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Agder Vitenskapsakademi og European Academy of Sciences and Arts. Han har også vært medlem av Norsk språkråd (1996–2004). Publisert av Arendal historielag på Agderposten Fritid

