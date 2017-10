Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

En person vant 14,6 millioner kroner UKENS TALL: Dette er lørdagens vinnertall. (Foto: ) En heldig person sikret seg alene toppremien i Lotto lørdag. 28.10.2017 kl 20:19

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Hele 14,6 millioner kroner (14.669.650 kroner) kunne den heldige Lotto-vinneren fra Sør-Trøndelag innkassere. Personen er ifølge Norsk Tipping en mann i sin beste alder. Han hadde prikket inn følgende syv riktige tall: 5 – 8 – 10 – 11– 12 – 16 – 23 (tilleggstall: 9) Også en mann fra Sortland kunne juble lørdag da det ble trukket ut en ekstra Lotto-spiller. I tillegg stakk en kvinne fra Hordaland av med 2 millioner kroner i Joker.

